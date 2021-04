1 L’eliminazione di Rosa da Amici 20

Durante il serale di sabato 3 aprile, quello della terza puntata di Amici 20, dopo l’eliminazione di Tommaso (diretta), è avvenuta quella di Rosa, arrivata al ballottaggio con Deddy. I due sono una coppia e quindi ci sono state molte lacrime.

Dopo l’annuncio da parte di Maria De Filippi, Rosa e Deddy hanno passato del tempo insieme tra pianti e promesse per il futuro. Il momento è stato davvero toccante e tutti in casetta ci sono rimasti male, soprattutto per la divisione di questa coppia. Dopo Rosa ha dovuto fare la valigia e andarsene.

Rosa, eliminata dalla scuola di #Amici20, saluta i suoi compagni! 💛 pic.twitter.com/Lhk2kimv9P — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 6, 2021

Deddy è stato consolato dai suoi amici, specialmente da Sangiovanni, Giulia e Aka7even. Poi, quando è rimasto da solo, anche Maria De Filippi ha parlato con lui per confortarlo. E, vista la situazione, gli ha fatto una proposta, facendo una vera e propria eccezione al regoalmento. La conduttrice ha infatti detto al cantante della squadra Zerbi-Celentano che avrebbe fatto tornare in casetta Rosa e avrebbero potuto passare tutto il tempo insieme fino alle ore 13 del giorno dopo.

L'annuncio di Maria De Filippi a Deddy sul ritorno di Rosa pic.twitter.com/4DlebvZNOK — disagiotv (@disagio_tv) April 6, 2021

Deddy è stato felicissimo e ha potuto riabbracciare la sua Rosa.

I due hanno passato anche la notte insieme…