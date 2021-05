1 Si avvicina la finale di Amici 20

Sabato 15 maggio va in onda su Canale 5 la finale di Amici 20, e finalmente sapremo chi sarà a vincere questa emozionante edizione. Attualmente a contendersi il primo posto sono ancora 7 allievi: Aka7even, Giulia, Alessandro, Sangiovanni, Deddy, Tancredi e Serena, tuttavia non tutti avranno modo, naturalmente, di accedere all’ultima puntata. Solo tra pochi giorni così, nel corso della semifinale, scopriremo chi saranno i concorrenti che avranno modo di proseguire il loro percorso e chi invece dovrà abbandonare il talent di Maria De Filippi ad un passo dal traguardo.

Proprio in questi giorni gli utenti sul web si stanno chiedendo cosa accadrà nel corso della semifinale e quante saranno le eliminazioni alle quali assisteremo. Attualmente infatti non è ancora ben chiaro quanti sono i posti disponibili per la finale, ma con ogni probabilità oscilleranno tra i 4 e i 5. Adesso però a svelare un’anticipazione, che tuttavia non è stata ancora né confermata né smentita dalla redazione, è la pagina Le Due Comari.

Stando a quanto si legge pare che nel corso della semifinale di Amici 20 ci saranno ben tre eliminazioni e che dunque soltanto in 4 accederanno alla finale di sabato 15 maggio. Questo quanto si legge in merito:

Cosa accadrà dunque? Nel corso della semifinale assisteremo davvero a tre eliminazioni? In attesa di scoprirlo, rivediamo le prime parole di Samuele Barbetta, che solo durante la scorsa puntata ha dovuto lasciare la scuola.