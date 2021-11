Un allievo di Amici 21 si dichiara a Serena

Questa nona puntata del pomeridiano di Amici 21 ci sta offrendo numerosi spunti. Dopo la dedica di Albe a Serena, c’è stato un altro momento che ha visto protagonisti il cantante e la danzatrice. Come ogni settimana è tornato il consueto ‘Gioco della verità’, con lo scoppio dei palloncini. Ognuno porta al suo interno un messaggio anonimo rivolto a insegnanti, professionisti o allievi della scuola. Un allievo nel corso dell’appuntamento odierno si è dichiarato alla ballerina facendo una confessione particolare. Ma vediamo nel dettaglio.

Ad introdurre questo momento Giulia Stabile, che ha avuto modo di leggere a voce alta cosa si nascondesse nei vari bigliettini misteriosi. Come abbiamo detto uno era rivolto alla ballerina di Amici 21, Serena Carella. Il mittente ha confessato che, se non fosse fidanzata con Albe ci avrebbe provato con lei. La danzatrice si è guardata intorno, cercando di capire chi potrebbe aver scritto un pensiero simile e anche il cantante è rimasto stupito. Entrambi però l’hanno presa a ridere e sono stati allo scherzo: “Stasera lo trovo eh”, ha detto Albe.

Tutti i presenti in studio hanno tentato di fare delle ipotesi, in particolare Giulia Stabile. La vincitrice della scorsa edizione, ora professionista ad Amici 21, ha detto di avere un sospetto. Secondo lei, infatti, il bigliettino potrebbe averlo scritto: “Io penso possa essere qualcuno, ma fa cenno di ‘no’ con la mano”. L’indiziato speciale, in questo caso, è il ballerino Christian. Il ragazzo però ha smentito! (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Chi sarà l’allievo di Amici 21 ad aver scritto questa frase a Serena? Non ci resta che attendere le prossime puntate e capire se uno dei protagonisti della scuola si farà avanti e rivelerà la verità! Intanto continuate a seguirci per altre news e curiosità sulla trasmissione.

Novella 2000 © riproduzione riservata.