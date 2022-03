1 Chi vincerà Amici 21?

Sabato 19 marzo parte ufficialmente il Serale di Amici 21, e finalmente scopriremo chi sarà a vincere questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

18 sono gli allievi che si contenderanno il primo posto, e senza dubbio nelle prossime settimane ne vedremo di belle.

In questi giorni nel mentre gli scommettitori stanno votando i loro preferiti, e il sito SISAL ha stilato una prima classifica, al momento ancora provvisoria, in merito al potenziale vincitore.

Ma chi vincerà dunque questa edizione secondo i bookmakers? Andiamo a scoprirlo.

Chi vincerà Amici secondo gli scommettitori

SISAL, in base alle votazioni di bookmakers, ha stilato una classifica in merito al potenziale vincitore di questa edizione del talent show. L’unico a non far parte di questo elenco è Nunzio, che non sembrerebbe essere, almeno per il momento, uno dei favoriti alla vittoria secondo gli scommettitori.

Ma andiamo a scoprire come si sono posizionati gli altri allievi, con tanto di quotazioni:

17 Calma, quotato a 40.00

16 Alice, quotata a 33.00

15 Christian, quotato a 33,00

Ma andiamo avanti.