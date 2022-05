Amici 21: chi vincerà secondo i sondaggi

1 Il vincitore di Amici 21

Questa sera su Canale 5 va in onda la finale di Amici 21 e finalmente sapremo chi sarà a vincere questa lunghissima edizione del talent show di Maria De Filippi. Per la prima volta nella storia del programma, ad accedere all’ultima puntata sono stati ben 6 allievi, che nel corso della serata si scontreranno per conquistare la tanto ambita coppa. A contendersi il titolo di vincitore ci sono Sissi, Michele, Luigi, Alex, Serena e Albe. Ma chi tra loro si classificherà al primo posto? In questi giorni i cantanti e i ballerini si sono preparati per affrontare al meglio la finale, e senza dubbio non mancheranno tante emozioni e colpi di scena.

In attesa di scoprire cosa accadrà, noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito chiedendovi di votare il vostro vincitore! Secondo le preferenze dei nostri lettori dunque a vincere il talent show potrebbe essere Alex, che ottiene il 46% dei voti! A seguire troviamo Luigi col 45% dei voti, Sissi col 4% dei voti, Michele col 3% dei voti, e Albe e Serena a pari merito con l’1% dei voti.

Pare dunque che al momento a contendersi la vittoria di Amici 21, secondo le preferenze dei nostri lettori, potrebbe essere uno tra Alex e Luigi. Tuttavia andiamo a precisare che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo. Il televoto infatti verrà aperto questa sera da Maria De Filippi a finale iniziata e nel corso della serata potrebbe accadere di tutto.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe succedere e su chi potrebbe vincere il talent show, facciamo affidamento anche sul sondaggio lanciato da Reality House. Andiamo dunque a scoprire le preferenze del web in questo caso.