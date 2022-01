Amici 21, Christian balla sui tacchi e convince (in parte) anche la Celentano – VIDEO

La coreografia sui tacchi di Christian ad Amici 21

Per il ritorno di Amici 21 dopo le feste di Natale la maestra Alessandra Celentano non ha smesso di affidare compiti anche agli allievi non suoi. Ed infatti Christian, ballerino di Raimondo Todaro, ha dovuto preparare una coreografia sui tacchi.

Per lui è la prima volta che indossa dei tacchi (per questa esibizione è stato scelto un tacco 8 più o meno). Questo però non l’ha fermato dal mettersi in gioco, prepararsi molto su un qualcosa molto lontano da lui. L’esibizio in generale è venuta bene, per essere la prima volta, ed è stata molto apprezzata dal pubblico. Infatti quando ha concluso la performance è scoppiato un sonoro applauso.

Ovviamente dopo c’è stato il commento di Alessandra Celentano, dato che il compito a Christian era stato dato da lei. La professoressa ha puntato il dito contro il fisico del ballerino. Lo ha trovato un po’ troppo mingherlino e ha consigliato a Todaro di fargli fare esercizio per mettere su un po’ di massa muscolare.

Da qui ad Amici 21 è nato un battibecco tra i due insegnanti su questa questione. Anche Christian è intervenuto parlando del grosso lavoro fatto in una settimana e mezzo. In tutta la polemica nata in studio, la maestra ha comunque alla fine detto di aver apprezzato il lavoro fatto. E alla fine gli ha dato un 5. Considerando i voti soliti della Celentano, bisogna ammettere che è un buon voto.

A voi è piaciuta questa esibizione?

Novella 2000 © riproduzione riservata.