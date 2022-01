1 La battuta di Cristiano dopo Amici 21

Poche settimane fa come ben sappiamo a lasciare la scuola di Amici 21 è stato Cristiano, che ha perso una sfida a eliminazione diretta con Christian. A volere che i due ballerini si scontrassero è stato Raimondo Todaro, che ha così messo a rischio il banco del suo allievo. Naturalmente la vittoria di Christian ha sollevato non poche polemiche in studio, in particolare per quanto riguarda Alessandra Celentano, che non ha visto di buon occhio la sfida. Cristiano nel mentre, tornato alla sua vita di sempre, sui social ha lanciato anche una palese frecciatina a Todaro, che naturalmente non è passata inosservata.

In questi giorni però a far discutere è stato un altro avvenimento, che riguarda proprio l’ex allievo di Alessandra Celentano. Dopo l’eliminazione di Elena da Amici 21, la cantante e il ballerino si sono mostrati insieme sui social, mentre cantavano un pezzo di Alex. A quel punto proprio Cristiano, come fa notare la pagina Instagram “persaneisuoitesti”, ha fatto una battuta riguardante Alex, che ha infiammato gli utenti. Queste le parole del ballerino:

“Mi manca Alex. Forse il crush l’ho sempre avuto e non l’ho mai capito”.

La battuta di Cristiano ha naturalmente fatto sorridere il web, e non è passata inosservata. Nel mentre nel corso dell’ultima puntata di Amici 21, Maria De Filippi ha svelato che un famosissimo cantante italiano anni fa è stato scartato dai casting del talent show. Rivediamo di chi si tratta e le parole della conduttrice.