1 Cristiano parla dopo l’eliminazione da Amici 21

Siamo ormai nel pieno di Amici 21 e finalmente nella prossima puntata, in onda su Canale 5 domenica 23 gennaio, inizierà la corsa al Serale. Solo la scorsa settimana la classe è stata decimata. A lasciare la scuola infatti sono stati ben 4 allievi, e non è escluso che nelle prossime settimane altri concorrenti abbandonino il programma. Non tutti come sappiamo avranno la possibilità di accedere alla fase finale del talent show, e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Domenica scorsa a lasciare Amici 21 è stato Cristiano. Il ballerino è stato eliminato dopo aver perso la sfida con Christian, voluta da Raimondo Todaro. Dopo essere tornato alla sua vita di sempre così La Bozzetta ha parlato per la prima volta sui social, e sembrerebbe aver lanciato una frecciatina proprio a Todaro. Tutto è iniziato quando un’utente ha fatto notare come il professore, dopo aver fatto fuori l’allievo di Alessandra Celentano, starebbe cercando di eliminare anche Carola. A quel punto è arrivata la piccata replica di Cristiano, che ha affermato:

“…che barzelletta”.

Nel mentre il web attende con ansia di scoprire quali saranno gli allievi di Amici 21 che accederanno al Serale e senza dubbio nelle prossime puntate non mancheranno tanti colpi di scena. Qualche ora fa intanto a finire al centro dell’attenzione è stato un ex allievo del talent show di Maria De Filippi, che è stato protagonista di un’aggressione omofoba. Andiamo a rivedere di chi si tratta e quello che è successo.