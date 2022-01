Anticipazioni Amici 21, un’eliminazione tra i cantanti e un litigio tra due ballerini

1 Le anticipazioni sui cantanti di Amici 21

Eccoci alle anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 21, la diciassettesima, e ringraziamo come sempre Quello che tutti vogliono sapere e Amici News per le informazioni sulla registrazione. Ospiti di questa puntata sono stati Gerry Scotti per giudicare una gara di cover e Franco126.

Si inizia a parlare di Serale e quindi ai ragazzi sono state ritirate le maglie per dare loro quella oro. A tal proposito, sono state annullate le maglie sospese ad Albe e Cosmary. E si è parlato anche delle famose quattro classifiche che potranno essere usate dai professori per premde una decisione. Quella di cover e di inediti in settimana sono state giudicate da Linus e da Pippo Baudo. Nella classifica di Linus è arrivato ultimo Crytical, mentre in quella di Pippo Baudo Rea. In quella dei ragazzi Albe. Passiamo quindi alla gara cover giudicata da Scotti, questa la classifica:

LDA voto 9 Sissi e Crytical voto 8.5 Alex e Calma voto 8 Luigi voto voto 8- Aisha e Albe voto 7.5 Rea voto 7

Come detto, queste classifiche dovevano servire ai professori per fare una valutazione personalee premdere un’eventuale decisione. Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini hanno scelto di salvare i loro ragazzi. Mentre Rudy Zerbi ha deciso di eliminare Rea, poiché poco convinto dal suo percorso.

Continuando sempre con le anticipazioni della categoria canto di Amici 21, Sissi si è esibita con il compito assegnatole da Rudy, cioè il brano La Cura di Battiato. Poi c’è stata anche la comparata tra Alex e Calma giudicata da un giudice esterno e ha vinto Calma. Ovviamente questa “sfida” non era eliminatoria. Sono state chiamate anche alcune radio e davanti a loro si sono esibiti Luigi e Albe con i loro due inediti.

Passiamo al ballo…