Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime ore è stato Fabrizio Prolli. L’ex marito di Veronica Peparini infatti sui social ha commentato le esibizioni degli allievi durante la quarta puntata del Serale di Amici 21, criticando alcune performance. Come sappiamo non è la prima volta che l’ex professionista del talent show si scaglia contro alcuni ragazzi, e anche stavolta ha detto la sua senza peli sulla lingua. Partendo dal passo a due di Serena e Nunzio, Prolli ha affermato:

“Il passo a due di Serena e Nunzio? Se parlate del TUCA TUCA secondo me non va valutato come prova ma come semplice “momento Amarcord”. Una sorta di ricordo della grande Carrà. Perché commentare la performance di per se, bhe…Molto villaggio vacanze. Cosa penso di Nunzio? Che la sua personalità stia pian piano mettendo in ombra il suo modo di ballare. Ieri sera a me non è piaciuto in nessuna esibizione. L’ho preferito altre volte”.