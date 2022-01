Piccolo incidente per LDA ad Amici 21

Siamo nel pieno di una nuova puntata di Amici 21, e anche oggi non mancano grandi colpi di scena. Inizialmente infatti sono state ben 3 le eliminazioni: Cristiano, Elena e Paily. In seguito i cantanti hanno affrontato una nuova gara di canto, che mai come stavolta è stata più importante che mai. Dopo ben 12 sfide, che come sappiamo sono state giudicate da professionisti del settore, l’ultimo classificato, su volere di Rudy Zerbi, ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola e a essere eliminata è stata Nicol.

A giudicare questa gara è stata nientemeno che Fiorella Mannoia, che ha ascoltato tutti gli allievi, assegnando loro dei voti. Tuttavia quando è toccato a LDA cantare è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Pochi secondi dopo aver iniziato la performance infatti il figlio di Gigi D’Alessio si è bloccato, ed è così stato costretto a ripartire.

Nonostante il piccolo incidente però LDA, che si è prontamente scusato con tutto lo studio di Amici 21 e con Fiorella Mannoia, ha cantato nuovamente e stavolta ha portato a termine l’esibizione. La Mannoia nel mentre ha rassicurato il cantante, facendo notare come questi piccoli incidenti accadano anche ai più grandi artisti. Come se non bastasse Fiorella ha ammesso che avrebbe voluto abbracciare Luca per tranquillizzarlo, ma di non poterlo fare per via del Covid (QUI per il video)

LDA in ogni caso ha convinto la Mannoia, e nella classifica finale si è posizionato tra i posti più alti.

