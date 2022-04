Amici, LDA eliminato: Maria rivela un retroscena inedito su Gigi D'Alessio

1 Il retroscena di Maria su Gigi D’Alessio

Ieri sera abbiamo assistito all’eliminazione di LDA dalla scuola di Amici 21. Un sorprendente colpo di scena, che ha spiazzato tutti, perfino i suoi compagni. In casetta, poco dopo il comunicato, Maria De Filippi ci ha tenuto a salutare il cantante e complimentarsi con lui per il percorso fatto. Nel dire queste parole ci ha tenuto a rivelare anche un retroscena sul padre del ragazzo. Gigi D’Alessio che con Maria ha un bel rapporto, pare non averla mai chiamata in questi mesi per non influire sulla carriera di suo figlio.

La conduttrice di Amici 21 ha fatto sapere che generalmente tra lei e Gigi D’Alessio vi era uno scambio di messaggi per le festività natalizie, ma stavolta così non è stato:

“Luca volevo dirti che tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata. Mai. Non l’ha fatto per dirmi di aiutarti o per qualsiasi altro motivo. Davvero non è mai successo. Entrambi abbiamo il numero di cellulare l’una dell’altro, ma non ci siamo mai sentiti. Pensa che di solito per Natale mi mandava un messaggino. Stavolta nemmeno questo. Ma non è stato di certo per maleducazione, si è trattata di una sua scelta”.

Ha spiegato Maria De Filippi a LDA. A seguire la presentatrice di Amici 21 ha detto: “Ricordi quando hai fatto i casting. Io ho detto subito che eri suo figlio, perché pensavo fosse giusto che tutti sapessero, per trasparenza. Hai fatto i casting come tutti gli altri. Poi per intenderci: essere figlio di tuo papà è sicuramente un privilegio, ma anche un’arma a doppio taglio. Può rivelarsi un fardello dato che vuoi intraprendere la sua stessa carriera. Quando hai fatto questa scelta, tutto ciò ti si è palesato davanti. Mi auguro tu abbia imparato a conviverci con questa cosa e andare avanti”.

Prima di rivelare questo curioso e interessante retroscena, però, come dicevamo è stato annunciato che LDA avrebbe dovuto lasciare la scuola. Il voto della giuria di Amici 21 ha premiato Nunzio, il quale però non l’ha presa benissimo, esattamente come gli altri allievi. Vediamo alcune reazioni…