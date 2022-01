Amici 21, la madre di Mattia posta una sua foto da piccolo

1 Mattia Zenzola di Amici 21 da piccolo

Gli allievi di Amici 21 sono i nuovi idoli dei giovani (e non solo) e il pubblico è sempre più curioso di scoprire tanto su di loro, le passioni, la vita prima di approdare nella scuola e anche come erano da piccoli. Spesso, proprio grazie ai loro profili social o ai genitori che rilasciano dichiarazioni, possiamo avere qualche notizia in più. Oggi parliamo di Mattia Zenzola, ballerino di latino americano allievo di Raimondo Todaro.

La madre di Mattia è molto attiva sui social e spesso non si tira indietro nel difendere il figlio, non solo dagli attacchi web, ma anche da quello che vediamo nei vari daytime e nelle puntate. Proprio in questi ultimi giorni è accaduto, a seguito del discorso che Alessandra Celentano ha fatto a tutti i ballerini e in particolare a Mattia.

A parte questo, la signora ci ha anche deliziato con degli scatti del giovane ballerino quando era solo un bambino. Ma nonostante fosse piccolo, si possono riconoscere i grandi occhi azzurri e la bocca. Questi sono davvero riconoscibilissimi.

con la pioggia a volte vengono giu 'anche le stelle; tu non smettere mai di raccoglierle e riposizionarle nel tuo cielo piu' alto (cit. Giulia Ninni ) pic.twitter.com/I8zm1NqeOF — Giulia ninni (@NinniGiulia) January 18, 2022

E la signora Giulia, ha anche pubblicato una vecchia foto di loro due insieme, dimostrando anche tutto il suo affetto nei confronti del figlio.

Io e te ❤️ sei il mio esempio di perfezione … vero sincero leale ! E ti ho fatto io ! pic.twitter.com/PaSIJ1m6uL — Giulia ninni (@NinniGiulia) January 19, 2022

La madre di Mattia Zenzola ha anche pubblicato un’altra foto di lui insieme al fratellino e ad un’amica, sempre quando erano tutti piccoli.

Ma vediamo cosa sta succedendo ultimamente al ballerino mentre si trova ad Amici 21…