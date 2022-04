1 Le prime parole di Crytical dopo Amici 21

Nella serata di ieri, 9 aprile 2022, abbiamo dovuto dire addio a Crytical. Il cantante allievo di Anna Pettinelli, infatti, ha perso il ballottaggio contro Nunzio e ha dovuto abbandonare per sempre la scuola di Amici 21. Come al solito, però, ha anche rilasciato le prime dichiarazioni in merito alla sua esperienza. Andiamo a scoprire che cosa ha detto come riporta anche il sito Isa e Chia. Questo il suo discorso:

Sono soddisfatto del percorso perché io sono entrato addirittura minorenne. Sono diventato maggiorenne qui dentro e oltre la maggiore età mi porto la maturità. Vengo da un ambiente molto underground, sperimentare cose nuove è una cosa molto complicata. Ho iniziato a fare tutto su una panchina. Prima la vedevo come una bolla, adesso la vedo come una bolla più aperta dove altri magari hanno vissuto la stessa cosa e possono rivederla per dire “lo sai che la mia panchina, il mio prato, vale tanto?”. Che vada bene o male l’importante è che ci sia tanta voglia di fare.

A commentare l’eliminazione di Crytical ad Amici 21, poi, anche la sua maestra Anna Pettinelli. Su Instagram, infatti, ha postato una foto dello studente mentre canta al pianoforte. Nella descrizione scrive:

Vai Francesco. È solo l’inizio!! Bella la proposta di Stash te la meriti tutta. Continua a far sentire la tua voce, a dimostrare il tuo talento. Fuori c’è tanta gente che ti ama e che si emoziona, come me, per la tua musica. Ad maiora.

Crytical, però, non è stato l’unico concorrente a essere eliminato da Amici 21 ieri sera. Come al solito, infatti, il pubblico ha assistito a una doppia uscita dal programma. Al termine della prima sfida, infatti, ad abbandonare il talent è stata Aisha. Andiamo a vedere cos’ha detto dopo la sua esperienza…