Zerbi e Celentano vestiti da suore cantano, ballano e… si baciano (VIDEO)

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono Sister Act ad Amici 21

Nella prima puntata del Serale di Amici 21 non poteva mancare il guanto di sfida tra i professori, proprio come era successo lo scorso anno. Come avevamo visto nei daytime in questa settimana, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno ricevuto una lettera da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Il motivo era il guanto si sfida per una performance cinema-musical da fare durante la prima puntata del Serale. La squadra che ha lanciato la sfida ha scelto di mettere in scena Grease. E bisogna dire che Cuccarini e Todaro sono stati decisamente perfetti nei loro ruoli.

Zerbi e Celentano hanno voluto rispondere mettendo in scena uan cosa un po’ diversa. Come loro stessi avevano detto, avevano sentito la chiamata del signore per un’idea. Ed infatti hanno scelto di interpretare Sister Act. Ebbene sì, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono saliti sul palco vestiti da suore. Il risultato è stato esilarante.

Nonostante il loro impegno e la loro simpatia, il punto da parte della giuria è andato alla coppia Cuccarini-Todaro. Sarà per la prossima volta.

Potete rivedere il video completo di questa performance di Amici 21 sul sito Witty TV.

