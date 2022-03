Anticipazioni Amici 21 Serale prima puntata: un’eliminazione diretta e un ballottaggio

1 Anticipazioni prima puntata Amici 21 Serale

Si è svolta oggi pomeriggio, giovedì 17 marzo, la registrazione della prima puntata del Serale di Amici 21 che andrà in onda sabato 19 marzo alle 21.20 su Canale 5 e per le anticipazioni ringraziamo Amici News e Quello che tutti vogliono sapere. Ospiti di questa puntata Elisa e Nino Frassica.

Come accaduto lo scorso anno, le squadre sono tre formate da cantanti e ballerini e in ogni puntata ci saranno tre manche con massimo tre sfide per ciascuna. Chi vincerà nominerà tre allievi dell’altra squadra e tra questi si sceglierà l’eliminato. Per la prima manche l’eliminazione è diretta, mentre per la seconda e la terza è provvisoria. Infatti i due rimasti si sfideranno nuovamente e la giuria sceglierà chi eliminare definitivamente. Vediamo quindi cosa è successo.

Prima manche: Zerby/Celentano vs Pettinelli/Peparini

La squadra estratta per iniziare è quella formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno deciso di sfidare la squadra formata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Ecco come si sono svolte le sfide:

1^ sfida Luigi contro Albe vince Luigi ;

contro vince ; 2^ sfida Calma (in duetto con LDA ) contro John Erik vince John Erik ;

(in duetto con ) contro vince ; 3^ sfida Luigi contro Crytical vince Luigi (chiesto annullamento guanto di sfida, ma la giuria lo ritiene equo)-

La squadra vincitrice è la Zerbi/Celentano che fa le nomination.

Ecco chi….