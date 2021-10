Amici 21: Sangiovanni telefona ad Albe (VIDEO)

1 La telefonata di Sangiovanni ad Albe

Nel daytime di Amici 21 di oggi, lunedì 25 ottobre, Maria De Filippi ha parlato in casetta con i ragazzi e si è rivolta ad Albe. Nella puntata di ieri c’è stata una gara di inediti giudicata da Giorgia e a vincere è stato proprio l’allievo di Anna Pettinelli con il suo brano Millevoci. Vista questa vittoria, il premio è stato un’esibizione in studio cantando il suo singolo.

Prima di andare la conduttrice ha dato al cantautore un’altra notizia. A quanto pare lui ha un altro inedito già pronto, dal titolo Così bello. E gli ha detto che Zef (è colui che ha prodotto ad esempio Lady di Sangiovanni) ha deciso di produrlo. Questa cosa ha riempito di gioia Albe che ha ringraziato in ogni modo.

Così è andato in studio e ha cantato Millevoci con una forte emozione che è sicuramente arrivata ai telespettatori. Finita l’esibizione, Maria gli ha detto che c’era ancora un’altra sorpresa per lui: una telefonata. Zef? La mamma del cantante? Niente di tutto questo. Quando la voce, maschile, ha detto “pronto” i ben attenti hanno riconosciuto quella voce: era Sangiovanni. Per Albe è stata un’altra forte emozione, perché davvero non se l’aspettava. E i due hanno parlato di una cosa che un po’ turba l’allievo di Amici 21.

Albe, infatti, più volte è stato associato a Sangiovanni per una somiglianza che in realtà è prettamente fisica e a volte nei movimenti. E questa cosa gli ha fatto venire dei complessi. La stessa De Filippi ha cercato più volte di convicerlo del contrario, ma poiché lui non riusciva a superare questo problema, ha deciso di farlo parlare direttamente con il vincitore della categoria canto dello scorso anno. Queste le parole di Sangiovanni ad Albe:

Sangiovanni, quindi, oltre a fare un grande in bocca al lupo ad Albe per il suo presente e il suo futuro, lo anche tranquillizzato su questa somiglianza. Gli ha consigliato di fregarsene, di andare avanti per la sua strada e di essere semplicemente se stesso come sta facendo.

