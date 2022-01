1 Il litigio tra gli allievi di Amici 21

In queste ultime ore abbiamo visto un video all’interno del quale è stata mostrata un’accesa lite tra i concorrenti di Amici 21. Il motivo? Come al solito le pulizie della casetta, per le quali in precedenza anche gli autori hanno ripreso i ragazzi. Ma andiamo a vedere meglio cos’è accaduto questa volta facendo un piccolo riassunto.

Dopo i vari richiami avvenuti nel corso del tempo, quindi, i ragazzi hanno espresso il loro malcontento sulle condizioni igieniche in cui vivono. Come riporta anche il sito Isa e Chia, per esempio, Cosmary ha accusato Elena: “Ieri i pan di stelle li stavano Dario, Sissi ed Elena, che stava qui, si annoiava per arrivare a prenderli e ne ha aperto un altro pacco […] Non ‘è lavoro di squadra, non c’è organizzazione. Tutto faceva un po’ schifo. Io faccio quando tocca a me e quando non tocca a me. Quelli che fanno di più sono Serena, Alex e forse Nicole“.

A intervenire, quindi, anche un altro allievo di Amici 21, ovvero LDA: “Io mi sento tra quelli che fanno tanto e bene. Lo dico sicuro. Sono i soliti tre, quattro che non fanno. E nessuno sa mai chi sono“. I ragazzi, allora, hanno fatto i nomi dei più collaborativi, ma LDA si è mostrato in disaccordo su Cosmary: “Non dire che sei stata solo tu a pulire, non è vero“.

Serena, quindi ha rimproverato LDA di essere più attento alla sua camera che agli spazi comuni. Secondo la ballerina, infatti, il cantante avrebbe lasciato sola Elena per la lavaggio della cucina. Elena, perciò, in proposito a affermato: “Io non parlo, tanto non c’è collaborazione. Tra me e Luca non c’è dialogo. Non c’è collaborazione tra di noi. Non ti rigirare la frittata Luca. Quante volte mi è stato detto: ‘Perché non chiami Luca?’. Perché mi dà fastidio chiamarti. Ci sono persone che lo vedono“. Continua…