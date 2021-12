Amici 21: ecco come potrebbero essere composte le squadre e come si svolgerà il serale

1 Le probabili squadre del Serale di Amici 21

Piano piano ci stiamo avvicinando al Serale di Amici 21 e iniziano ad uscire i primi rumor su come sarà il meccanismo e soprattutto se ci saranno delle squadre e come saranno divise. In attesa di ufficialità, che avremo solo quando arriverà davvero la parte finale del talent di Maria De Filippi, stanno uscendo alcune notizie. Ovviamente vanno prese con le pinze, perché sono solo voci di corridoio, ma potrebbero concretizzarsi. E per queste piccole anticipazioni ringraziamo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche per il Serale di Amici 21 il meccanismo dovrebbe essere lo stesso, cioè la sfida a squadre. Ci dovrebbero quindi essere tre squadre formate da un prof di canto e uno di ballo con i loro relativi allievi e nelle varie puntate di sfideranno. Sempre stando a questi rumor, la modalità della sfida dovrebbe essere la stessa dello scorso anno, cioè la prima squadra tirata a sorte che deciderà chi sfidare e chi vincerà avrà il boccino della decisione.

Anche per le eliminazioni potrebbe essere sempre come in Amici 20: nelle prime puntate due eliminazioni (la prima diretta e la seconda a ballottaggio) e solo una nelle ultime. Fino ad arrivare alla finale a 4 o 5 allievi con come ultimo step la finalissima a 2. In questo caso è da capire se nella finale a 2 dovranno arrivare per forza un cantante e un ballerino. Questo probabilmente lo scopriremo durante proprio il Serale in base ai ragazzi che rimarranno.

Ma vediamo quali potrebbero essere le tre squadre del Serale di Amici 21. Come sappiamo Lorella Cuccarini è andata nel canto sostituendo Arisa e nel ballo è arrivato Raimondo Todaro. Sono invece rimasti ai loro posti Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Con il piccolo cambio di due persone, potrebbero esserci dei cambiamenti anche nella formazione delle squadre rispetto allo scorso anno. Infatti i primi rumor riferiscono che le squadre potrebbero essere: Zerbi-Celentano, Pettinelli-Todaro e Cuccarini-Peparini. Detto questo, quindi, per quanto riguarda gli allievi la formazione al momento (quindi salvo sotituzioni e sfide) sarebbe la seguente:

Zerbi-Celentano: Nicole , Rea , LDA , Luigi , Elena , Carola , Cristiano e Cosmary

, , , , , , e Pettinelli-Todaro: Albe , Crytical , Serena , Mattia e Christian

, , , e Cuccarini-Peparini: Aisha, Alex, Sissi e Dario

Come detto, si tratta ovviamente solo di voci e quindi non c’è niente di ufficiale. Così come non sappiamo se dal ritorno di Amici 21 dopo le vacanze e quindi la corsa al Serale, continueranno ad esserci delle sfide per gli allievi. È anche possibile vedere le ultime sfide a gennaio e poi lasciare la classe così com’è con il compito di conquistarsi un posto per il Serale.

A tal proposito, andiamo a vedere quando inizierà la messa in onda