Amici 21, Serena provoca Albe: il bacio con LDA e il passo a due con Mattia (VIDEO)

1 Gelosia in corso nella casetta di Amici 21

Nel daytime di oggi di Amici 21 una parte è stata dedicata ad Albe e Serena, la nuova coppia nata in casetta. I due sono sempre più complici, molto dolci e soprattutto si divertono in tutto quello che fanno anche le pulizie.

Ma nelle relazioni non è sempre tutto rose e fiori. Infatti non è mancata la gelosia. In particolare proprio Albe si è mostrato leggermente geloso della ballerina. E questo ha portato lei a scherzare ancora di più per stuzzicarlo. La prima causa di gelosia porta un nome: Luca D’Alessio aka LDA. Mentre erano in cucina, il cantante ha dato un bacio (sulla guancia) alla ballerina proprio di fronte all’amico. E successivamente è andato a stuzzicarlo. Albe ha fatto finta di nulla dicendo: “Siete amici no?”.

Ma non finisce qui, perché a quanto pare Serena si diverte molto a far ingelosire un po’ Albe e a stuzzicarlo. La ballerina sta preparando un passo a due di latino con Mattia. Si tratta di una coreografia molto sensuale. E a quanto pare c’è anche un bacio. Così, non solo i due ballerini la provano spesso in casetta, ma lei ha detto più volte ad Albe che c’è un bacio. Lui si è ovviamente infastidito.

Ci teniamo a precisare che si tratta principalmente di un gioco e infatti lui, per marcare il territorio, si fa insegnare le coreografie da Serena.

Albe ha fatto anche un bel discorso a Serena riguardo quello che sente lui e il rapporto che hanno instaurato…