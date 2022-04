Serena di Amici 21 contro la Celentano

La puntata del pomeridiano di Amici 21 di oggi si è aperta con un filmato dell’ultimo appuntamento con il Serale. Nelle immagini andate in onda abbiamo visto Alessandra Celentano criticare il Tuca Tuca tra Nunzio e Serena: “Era talmente amatoriale da diventare quasi simpatico, pensa il livello“. Ma la maestra ha avuto da ridire anche sulla performance di Dario, il quale si è dovuto confrontare con un guanto di sfida con Michele: “La differenza di questo tipo di coreografie è che ci sono determinati requisiti che bisogna avere per forza“.

Veronica Peparini ha tentato di difendere il suo allievo: “Tu parli di Michele come di un ballerino eccellente e parli di altri, come Dario, come ballerini scarsi. Ma questo non è vero“. La Celentano, allora, ha ribadito di vedere Dario sempre uguale e che fa sempre e solo le stesse cose. Lo studente non ha risposto, ma insieme a Serena si è lamentano in Casetta. La ballerina, nonostante le critiche, ha dichiarato di essersi divertita molto nel corso dell’esibizione.

A Dario, invece, è dispiaciuto dover coinvolgere Michele nel discorso durante il Serale di Amici 21: “Più che altro io ho dovuto per forza coinvolgere Michele. Non ho detto che non è versatile. Però lei ne esalta tanto la versatilità ma non l’ha mai fatta vedere così esplicitamente“. Serena, allo stesso tempo, ha commentato:

Ma ogni volta dice di questa versatilità, ma dove? Cioè, Michele è stupendo, io lo adoro come ballerino. Però, cioé, dai… Ogni volta con ‘sta c***o di versatilità nella mente sua… Ci ha rotto pure le palle. Ha esagerato anche quando ha detto che Michele è più versatile rispetto a Dario. Perché Dario è il più versatile qua dentro. Quindi devi avere proprio la faccia tosta. Come dire “Non capisco un ca**o”, ragazzi. Ha fatto una figuraccia.

Serena ha chiuso il discorso con una affermazione molto forte: “Ma quella… Cioè, davvero non capisce un ca**o“. Continuate a seguirci per tante altre news su Amici 21. Il video completo si può recuperare su WittyTV.

Novella 2000 © riproduzione riservata.