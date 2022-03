1 Amici 21, Zerbi e la frase della Pettinelli

Il pomeridiano di Amici 21 quest’oggi ha visto l’assegnazione delle ultime maglie per il Serale (QUI PER SCOPRIRE COM’È ANDATA). Ma non sono mancati scontri e incomprensioni tra professori, in particolare tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Cosa sarà successo stavolta, dopo tanti battibecchi nel corso di questa edizione, così come in passato?

Questo pomeriggio Rudy Zerbi ha sentito Anna Pettinelli pronunciare una frase senza microfono, mentre parlava con Lorella Cuccarini. Dichiarazioni che potevano essere fraintese. Tutto è cominciato dalla scelta dell’insegnante di non confermare il banco a Gio Montana. Rudy ha deciso di prendersi la responsabilità di prenderlo nella sua squadra e concedergli una seconda chance. Proprio in puntata il cantante ha ottenuto un grande risultato, impressionando Malgioglio durante la sfida cover. Per tale ragione Zerbi si è sentito fiero di questa sua scelta, ma la collega di Amici 21 l’ha vista come una frecciatina.

Stoccata a cui la Pettinelli ha ribattuto a modo suo. La frase di cui tanto si parla, però, è giunta in un secondo momento, ovvero durante la prova giudicata da Beppe Vessicchio. Il direttore d’orchestra ed ex insegnante di Amici 21 ha stilato la sua classifica, mettendo Gio Montana al terzo posto, esibendosi per ultimo. Un ordine deciso dalla produzione e del tutto casuale. A un certo punto Zerbi ha riportato le parole della docente di canto e rivolgendosi a Maria De Filippi, come riportato da Gossip e TV ha detto: “Lo devo dire, perché lo devo dire e purtroppo mi dispiace. Tu non sentivi, ma io ho sentito Anna prima che iniziasse l’esecuzione dire a Lorella ‘Strano eh, visto questa volta lo hanno messo ultimo, come mai, caso strano’. Lo hai detto o non lo hai detto?”.

Come avrà risposto Anna Pettinelli a questa insinuazione di Rudy Zerbi ad Amici 21 e perché Maria è stata costretta a intervenire? Scopriamolo insieme…