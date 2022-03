1 Anticipazioni puntata 22 di Amici 21

Nel pomeriggio di oggi si è svolta la registrazione della ventiduesima puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 6 marzo e per le anticipazioni rigraziamo la pagina Amici News. Si tratta dell’ultima puntata del pomeridiano, mentre domenica 13 marzo andrà in onda la seconda parte dello speciale. Il Serale inizierà sabato 19 marzo in prima serata su Canale 5.

In questa puntata sono state consegnate le restanti maglie del Serale, quindi scopriamo chi se l’è aggiudicata. Ospiti Cristiano Malgioglio per giudicare una gara di cover, il maestro Beppe Vessicchio per la gara tecnica di canto e infine tre professionisti del ballo, tra cui Kledi, per giudicare una gara di ballo. Ospite musicale Michele Bravi. Vediamo quindi cosa è successo.

Le esibizioni dei ragazzi già al Serale

Da alcune settimane ci sono dei ragazzi che hanno già conquistato la maglia del Serale. E alcuni di loro non hanno avuto modo di esibirsi nelle ultime settimane.

Maria De Filippi ha quindi chiesto a tutti i ragazzi di scegliere un nome a testa di loro già “magliati” perché si esibissero. Così a ricevere più voti sono stati: Alex, Serena, Carola e Sissi. Quest’ultima ha presentato il suo nuovo inedito. Michele, Aisha e Dario non si sono esibiti

Passiamo alle varie gare…