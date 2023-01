NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Gennaio 2023

GF Vip 7

I Vipponi del GF Vip 7 parlano di Ilary Blasi

Sono passati alcuni anni da quando Ilary Blasi era alla conduzione del Grande Fratello Vip, ma senza dubbio ancora oggi in molti ricordano la presentatrice al timone del reality show. Dopo la fine di questa esperienza, durata per ben tre edizioni, come sappiamo la presentatrice ha preso in mano le redini de L’Isola dei Famosi, che tornerà su Canale 5 in primavera. Nelle ultime ore intanto a menzionare la Blasi sono stati alcuni Vipponi del GF Vip 7, che hanno rivelato cosa ne pensano di lei. In particolare Nicole Murgia, che ha fatto una simpatica imitazione di Ilary, ha speso delle bellissime parole per la conduttrice. Queste le sue dichiarazioni, riportate dagli amici di Biccy:

“Mi faceva troppa simpatia. Ma come chiamava i concorrenti? Diceva vipponi anche lei? No ok così ci chiama solo Alfonso. ‘Ragazziii’ invece lo diceva Barbara. Comunque fantastica Ilary che conduceva tipo ‘dai Mario dammi sta busta va’; ‘Edoardo fai sta nomination veloce, ok andiamo avanti va’. E poi a L’Isola dei Famosi ‘benvenuti nella patata’. ‘Dai ragazzi che nun c’ho più tempo c’ho il tassativo’”.

Ma non solo. Oltre a Nicole Murgia a ricordare Ilary è stato anche Luca Onestini, che come in molti ricorderanno ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip 2, quella condotta proprio dalla Blasi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così aggiunto:

“Io ho fatto il GF con lei, non ci chiamava vipponi e nemmeno ragazzi lei diceva ‘viiiip’. Comunque ciao Ilary un abbraccio!”

Infine a salutare Ilary Blasi è stato anche Edoardo Tavassi, che ha preso parte all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi insieme a sua sorella Guendalina. L’ex naufrago ha così affermato: “Grande Ilary lei è troppo simpatica“. In molti nel mentre attendono con ansia il ritorno dell’isola, che anche stavolta senza dubbio non deluderà le aspettative. A Ilary e a tutta la squadra del reality dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.