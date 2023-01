Amici 22, Alessandro Cattelan ospite della puntata post Capodanno-gate: cosa ha visto

NEWS

Debora Parigi | 16 Gennaio 2023

Amici 22

Alessandro Cattelan risponde alle domande su cosa sia successo a Capodanno ad Amici 22

Nella puntata di ieri, domenica 15 gennaio, di Amici 22 Alessandro Cattelan ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara di canto. E si è ritrovato in una situazione davvero particolare dato che alcuni ragazzi hanno subito un provveddimento disciplinare. Il famoso Capodanno-gate di cui si parla da giorni e che non ha trovato ancora una risposta. Dalla noce moscata ai tatuaggi, di teorie ne abbiamo lette davvero tante, ma la verità al momento sembra non essere rivelata. Solo oggi, col daytime del talent, sono spuntati fuori nuovi particolari. Ma è ancora tutto un mistero.

Detto questo, dato che Cattelan ha preso parte proprio a questa puntata particolare, in tanti si sono chiesti se fosse venuto a conoscenza di qualcosa. Lui stesso ha parlato della sua esperienza di giudice ad Amici nella sua trasmissione su RadioDeejay. E ha raccontato di aver assistito a una situazione molto particolare. Ecco le sue parole, come riportato dal sito Comigsoon:

“Quando sono arrivato tutti piangevano, si scusavano. Lì per lì ho detto ‘cosa hanno fatto, hanno ammazzato qualcuno?’ Per stemperare, come faccio sempre. Erano invece tutti molto seri e mi dicevano ‘no, no, stavolta i ragazzi l’hanno combinata grossa’. Nessuno parlava, nemmeno a me dicevano cose. C’era Rudy Zerbi, era in****** come una iena. Ha richiamato uno dei ragazzi come a scuola, gli ha detto di non ridere. Erano tutti furiosi e non hanno raccontato nulla neppure a me.”

Alessandro Cattelan ha appunto rivelato che in molti, vista la sua presenza ad Amici 22, hanno cercato di sapere qualcosa, di avere qualche soffiata in merito al Capodanno-gate. E gli hanno anche chiesto se c’entrasse davvero la noce moscata. Ma il conduttore non sa davvero nulla.

“Un po’ io non credo alle cose che dicono sul web e mi sembrava una cosa talmente stupida che dicevo, ‘questa se la sono inventata’. Mi sembrava una sciocchezza troppo grande… Infatti, non so se è vero, non prendete le cose come vere. E ribadisco che io non so niente!”

Sicuramente anche se avesse saputo qualcosa, Cattelan non l’avrebbe mai raccontato. Se la redazione ha scelto di non mostrare e raccontare nulla, avrà chiesto anche agli ospiti eventualmente di non farlo. Comunque, viene da pensare che davvero Alessandro (come tutti gli altri esterni ad Amici che erano in puntata) non siano venuti a conoscenza di cosa sia realmente accaduto a Capodanno in casetta.