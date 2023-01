NEWS

Parla il fratello di Wax di Amici 22

S’infittisce il mistero su quanto accaduto l’ormai famosa notte di Capodanno ad Amici 22. In base a quanto raccontato da Maria De Filippi e dai professori della scuola, i ragazzi avrebbero commesso delle gravi irregolarità. Si fa riferimento ad alcuni di loro, non l’intero gruppo, e tra essi spunta il nome di Wax.

Il cantante, come spiegato dalla sua insegnante Arisa così come dalla conduttrice, sarebbe stato addirittura il “capobanda” di tutto. Per tale ragione, insieme ai compagni coinvolti, è stato mandato in sfida immediata. Non è stato lo stesso invece per il collega e cantante di Amici 22, Tommy Dali, poiché Rudy Zerbi ne ha chiesto l’eliminazione immediata.

Non è andata meglio a Valeria Mancini, che ha perso la sfida e ha visto il rientro nel programma dell’ex allievo Cricca, eliminato la settimana precedente. Per tutti gli altri, vale a dire Wax, Maddalena, NDG ha avuto esito positivo. La sfida di Samu, invece, è stata congelata.

Mentre sul web non si parla d’altro e ci si chiede cosa sia successo ad Amici 22, a parlare ora è il fratello di Wax:

“Raga che ci crediate o meno io sono il fratello maggiore di Wax. Ed essendo il fratello ci siamo chiamati e io so tutto quello che è successo a Capodanno. Tutto. E vi posso dire che a Capodanno nella Casetta di Amici, quindi il 31 dicembre, non è successo un c***o. Quindi chi insulta mio fratello, chi insulta la sua educazione sta insultando anche la mia. Oltre a insultare la mia famiglia insulta anche la mia educazione. Non è carino e, soprattutto, non serve a un c***o”.

Cliccando QUI potete trovare il video in cui il fratello di Wax ha preso le difese dell’allievo e svelato come, a detta sua, sarebbero andate le cose. Ricordiamo, però, che a oggi sono emerse tante teorie (alcune di esse anche molto fantasiose) da parte degli utenti. Anche i familiari e amici dei ragazzi sono intervenuti, ma non si conosce la reale dinamica dell’accaduto. Questo perché la produzione di Amici 22 ha deciso di non mandare in onda i filmati per questioni di privacy.

A differenza di quanto detto dal fratello di Wax, invece, l’ex cantante del talent Valeria Mancini sostiene che quella notte sarebbe successo qualcosa. Lei, però, è certa di non esserne coinvolta direttamente. Purtroppo, però, ne ha pagato il prezzo con la sconfitta data sfida immediata. Oltretutto la giovane artista ha anche smentito (così come fatto dalla sorella di NDG) una delle tante teorie trapelate e avanzate dai telespettatori.

Dunque per quanto possano esserci delle supposizioni, che non trovano alcun riscontro e conferma da parte di Amici 22, non siamo in grado di dire con esattezza di quel che è successo.