NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Novembre 2022

Amici 22

Arriva la collaborazione tra LDA e Albe

Dopo la fine della loro esperienza ad Amici 21, sia LDA che Albe hanno dato ufficialmente il via alle loro carriere, rilasciando i loro primi album e non solo. Entrambi i cantanti infatti in questi mesi hanno tenuto dei tour instore, hanno partecipato a diverse kermesse musicali, e non sono mancati anche i primi concerti. Nelle ultime settimane intanto sia Luca che Alberto stanno continuando a lavorare, e di certo a breve arriveranno importanti news per tutti i fan dei due cantanti. In queste ore intanto è arrivata la prima grande sorpresa.

LDA e Albe infatti hanno rilasciato il loro primo singolo insieme, intitolato Cado. Già qualche settimana fa gli ex allievi di Amici 21 avevano spoilerato sui social una parte del brano, annunciando il loro duetto. Oggi esce così la canzone dei due artisti, che sta già conquistando il cuore del web e di tutti i fan. Come se non bastasse proprio su Instagram nelle ultime ore Luca ha scritto una bellissima dedica per Alberto, col quale proprio all’interno del talent show ha stretto una solida amicizia. Queste le parole del figlio di Gigi D’Alessio:

“Fuori “ CADO “ insieme ad Albe. Ci tengo a rubare un paio di righe a questo post per ringraziare Albe. Sei una persona veramente speciale e questa canzone racchiude un po’ il rapporto d’amicizia che abbiamo. Onestamente ad Amici non avrei mai pensato di trovare una persona o meglio un amico come te e tanti altri che ci hanno accompagnato in questa meravigliosa esperienza. Detto ciò non viviamo con l’ansia l’uscita di questa canzone ma godiamoci ogni momento con l’augurio che possa piacere a più persone possibili. Ti voglio bene. Luca”.

In queste settimane nel mentre si mormora che LDApossa partecipare al Festival di Sanremo 2023 proprio insieme a suo padre Gigi D’Alessio. Nonostante al momento si tratti solo di indiscrezioni, il pettegolezzo si sta facendo sempre più insistente. Non è escluso dunque che padre e figlio possano salire insieme sul palco dell’Ariston.