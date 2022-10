Amici 22, la sfidante Claudia è la fidanzata di Samuele Barbetta

1 Il retroscena su Claudia, sfidante di Amici 22

Anche oggi ad Amici 22 non mancano le emozioni. La puntata è infatti iniziata con un provvedimento disciplinare per i cantanti, che non si sono svegliati in tempo per una video lezione, saltandola. Successivamente così i ragazzi hanno affrontato una gara cover, giudicata da Giorgia, e a classificarsi agli ultimi posti sono stati Andre e Niveo, che dovranno così affrontare una sfida.

Successivamente è stata la volta di Gianmarco di affrontare la sfida voluta da Raimondo Todaro. Il ballerino si è così scontrato con la sfidante Claudia, vincendo. Ciò nonostante il professore ha invitato la ballerina a fermarsi, in quanto starebbe valutando una sostituzione tra i suoi ragazzi.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, abbiamo notato un dettaglio sulla vita privata della sfidante di Amici 22 Claudia che forse non conoscete. La ballerina è infatti la fidanzata di Samuele Barbetta, allievo della 20esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Come sappiamo Samuele è stato uno dei concorrenti più amati del programma, e col suo talento ha conquistato non solo il pubblico, ma anche gli insegnanti e il web. Questi uno degli scatti che la coppia ha pubblicato sui social:

Ma cosa accadrà dunque? Claudia riuscirà ad entrare nella scuola di Amici? Non resta che attendere per scoprirlo.

