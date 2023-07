NEWS

Andrea Sanna | 29 Luglio 2023

Amici 22

Gianmarco di Amici 22 su Celentano e Todaro

Lorella Cuccarini nel format online Dimmi di te ha accolto il ballerino di Amici 22, Gianmarco Petrelli. L’ex allievo della scuola ha svelato di aver tentato svariate volte di entrare, ma sempre con scarsi risultati, tanto che quasi non ci sperava più. A credere in lui poi la maestra Alessandra Celentano che gli ha dato una grande opportunità come per sua stessa ammissione.

Nell’intervista Gianmarco ha raccontato che l’insegnante di classico, a differenza di Veronica Peparini, ha notato la sua maturità artistica, dato che ogni anno cercava di essere via via più preparato: “Ero più libero, ma durante la prima puntata ero agitatissimo”.

Poi dopo aver visto i no di Emanuel Lo e Raimondo Todaro pensava non ci fosse più l’opportunità di prendere un posto nella scuola di Amici 22. Mai avrebbe immaginato che la maestra Celentano avrebbe potuto prenderlo con sé. Questo lo reputa il momento più emozionante dei sette mesi vissuti in Casetta. Ha confidato anche che per quanto sia stata un’avventura molto dura a livello umano, sul lato emotivo quell’episodio resta imbattibile a oggi.

Gran parte dei professori hanno appoggiato Gianmarco nel suo percorso ad Amici 22, a differenza di Raimondo Todaro che è sempre stato più restio. Con l’insegnante ha avuto diversi diverbi e a riguardo Petrelli ha dichiarato:

“Con Raimondo abbiamo parlato tanto, credo di avergli detto tutto perché ogni volta che succedeva qualcosa di nuovo, aggiungevo qualcosa a quello che avevo detto prima. In realtà sono soddisfatto”.

Sempre a proposito dell’avventura ad Amici 22, Gianmarco ha ammesso che il periodo più complesso è stato a ridosso del Serale. Il ballerino ha dubitato spesso delle sue capacità e di quello che potesse pensare di lui Alessandra Celentano. Vedere poi gli altri andare avanti, lo faceva sentire meno. Questa cosa l’ha sofferta molto, ma al contempo gli ha permesso di avere ancora più “fame” e voglia di andare fino in fondo, con quel pizzico di paura di lasciare il programma.

Gianmarco di Amici 22 ha spiegato poi che la Celentano è una persona molto diretta e non ha peli sulla lingua, così come non ha timore di eliminare i suoi allievi se lo reputa necessario. Con lei ha avuto modo di parlare molto, anche nei momenti di confusione. “Forse quando la maestra ha deciso di darmi la maglia del serale, lì sono svanite tutte insieme quelle paure e dubbi”, ha ammesso.