Andrea Sanna | 29 Luglio 2023

GF, le parole di Cesara Buonamici

Ora è ufficiale: Cesara Buonamici sarà la nuova (e unica) opinionista della prossima edizione del GF. Come precisato oltre a occuparsi delle vicende dei concorrenti e presenziare in studio il lunedì e il giovedì, la Buonamici sarà regolarmente alla guida del telegiornale delle 20:00.

E mentre sul web c’è chi esprime la propria opinione su questa scelta, a commentare la notizia anche Cesara Buonamici in una breve intervista rilasciata a TAG24 by Unicusano. La giornalista ha raccontato le sue prime impressioni e svelato di essere molto contenta di questa nuova esperienza. Soprattutto ci ha tenuto a sottolineare la grande considerazione dell’azienda nei suoi riguardi.

Queste le prime parole di Cesara Buonamici:

“Mi fa molto piacere. L’aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me. Mi piace l’idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l’azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi questa opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice”.

Così Cesara Buonamici si è espressa dopo l’annuncio del suo impiego come unica opinionista del GF, in programma (salvo slittamenti) a partire dall’11 settembre su Canale 5. La notizia era arrivata alcuni giorni fa da Dagospia come indiscrezione. Se inizialmente si pensava a una trattativa complessa, pian piano con il trascorrere delle ore ha preso sempre più piede, fino alla conferma definitiva.

Quest’anno il reality di Canale 5 porterà con sé tantissime novità, oltre all’ingresso di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. Non ci sarà più distinzione tra vip e nip, infatti porterà con sé il nome classico di Grande Fratello e ci sarà appunto la “fusione” tra i due mondi. L’idea è quella di portare spontaneità e freschezza e dare una svolta alla trasmissione dopo il cambio di rotta scelto da Pier Silvio Berlusconi.

Cesara Buonamici sarà quindi al suo esordio come opinionista del reality e noi non possiamo che augurarle un caloroso in bocca al lupo!