Andrea Sanna | 22 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Tutti contro Helena a L’Isola dei Famosi

Prime rivalità a L’Isola dei Famosi dopo nemmeno una settimana dall’avvio. Nel mirino dei naufraghi, in particolar modo, c’è Helena Prestes del gruppo de las Chicas. La brasiliana ha avuto un diverbio con Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery. Situazione che ha suscitato diverse reazioni tra gli altri componenti del cast come Fiore Argento e Andrea Lo Cicero.

Tutto è iniziato da una lamentela sollevata da Helena nei confronti della compagna Nathaly: “Hai detto che quando mi muovo faccio casino e ti sveglio”, ha rimproverata la Caldonazzo. La Prestes per difendersi ha spiegato che anche il primo giorno ha dormito male: “Ero tutta bagnato. Lo avete deciso voi, ma non sono qui a dirvi che l’avete fatto voi”. Secondo la concorrente de L’Isola dei Famosi è stata dunque accusata di un qualcosa che non sarebbe partito da lei.

A intervenire al dibattito è Corinne Clery. L’attrice prontamente ha replicato, cercando di stemperare la tensione: “Ma se abbiamo detto che hai fatto una capanna stupenda. Qual è il problema?”. Quanto accaduto però non è passato inosservato e ha generato differenti reazioni.

Del gruppo de los Hombres de L’Isola dei Famosi, per esempio, Andrea Lo Cicero ha avuto da ridire e riservato aspre critiche per l’atteggiamento avuto da Helena: “Si sveglia con la polemica”. Fiore Argento ha aggiunto che secondo lei la concorrente va a dormire con la polemica e il vittimismo.

Corinne Clery, invece, in confidenza con Marco Predolin ha svelato di aver parlato con la concorrente de L’Isola dei Famosi e di averla messa in guardia. “Le ho detto: ‘Guarda che se mi tratti così, mi ribello’. Allora tutta gentile…poi ha ricominciato. Non importa, io non parlo più”.

Ma chi c’è dalla parte di Helena Prestes? Al momento a darle supporto la sola Claudia Motta, con la quale ha chiarito alcune divergenze. La ragazza ha consigliato alla sua nuova amica di non prendersela troppo e di lasciar correre. Ma la naufraga de L’Isola dei Famosi ha controbattuto: “Non hai capito. È da un giorno che parlo tranquillamente, però quando sono contro di me mi sta sul caz**”.

Di questo ci sarà sicuramente modo di parlarne lunedì durante la seconda puntata de L’Isola dei Famosi. Così come del malore avuto da Helena nel corso di questi giorni.