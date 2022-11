NEWS

Andrea Sanna | 21 Novembre 2022

Amici 22

Fan di Amici 22 contrari all’ingresso di Angelina

I fan di Amici 22 non ci stanno. Durante e dopo la puntata di ieri, andata in onda su Canale 5 alle ore 14:00, hanno manifestato il proprio dissenso per l’ingresso nella scuola di Angelina Mango. Quest’ultima è figlia del celebre cantautore Pino Mango e della cantante, ex Matia Bazar, Laura Valente.

Sul web alcuni hanno pubblicato varie accuse gratuite contro la trasmissione. Motivo? La giovane cantante ha superato con merito e talento la sfida, giudicata da Carlo Di Francesco, contro Andrea Ascanio (che a sua volta aveva vinto lo scontro settimane prima con Andrea Mandelli. Ma non tutti sono d’accordo.

Su TikTok, così come su Twitter e altre piattaforme, i telespettatori affezionati di Amici 22 non hanno visto di buon occhio l’arrivo di Angelina nel programma. Secondo le teorie che vagano sul web e nell’insofferenza della gente che ha visto eliminare il proprio beniamino, la cantante era già certa del suo ingresso. Chiaramente niente di tutto ciò è possibile ai fini del talent show. Un discorso simile lo scorso anno è stato fatto anche con LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Anche nei suoi riguardi il pubblico ha mantenuto vive per un po’ diverse riserve. Solo in seguito, poi, ha fatto ricredere tutti.

A destare ulteriori dubbi è stata la reazione di Arisa che, così come Lorella Cuccarini, ha voluto puntare forte sulla nuova allieva di Amici 22. Proprio Arisa non ha nascosto, forse ingenuamente, il suo tifo per Angelina. L’alunna, come scritto, è stata notata anche da Lorella, la quale però è stata molto più pacata nelle reazioni anche per carattere, a differenza di un’accorata Arisa. Questo atteggiamento ha destato qualche sospetto, ma che in alcun modo la professoressa voleva sminuire Ascanio. La stessa ha infatti sottolineato più volte di trovarlo capace e bravo nel suo.

Semplicemente la docente di Amici 22 era certa del possibile ingresso di Angelina Mango poiché dotata di una grande tecnica vocale e talento cristallino, come da lei stessa spiegato nel corso della diretta.

C’è anche da dire che da oltre 20 anni, oramai, Amici 22 è sempre stato trasparente in queste dinamiche. Quindi per quanto il pubblico abbia trovato ingiusta l’eliminazione di Ascanio, preferendo a lui Niveo, è stato Carlo Di Francesco a valutare la prova. L’ex insegnante del talent show ha detto di essere rimasto colpito maggiormente da Angelina. Dunque ci si deve avvalere del giudizio tecnico di un professionista del settore.

Siamo certi che esattamente come avvenuto per LDA, anche Angelina conquisterà il pubblico di Amici 22.