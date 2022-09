Flirt ad Amici 22 tra Rita Pompili e NDG?

Oggi ha avuto inizio la nuova edizione di Amici 22 e la classe si sta formando con tanti studenti di ballo e di canto. Negli scorsi giorni abbiam parlato di un possibile flirt tra due studenti, ovvero Samuele Segreto e Maddalena, due ballerini. Cosa ci sia di vero ad oggi non possiamo ancora saperlo e lo scopriremo forse nelle prossime settimane. Nel pomeridiano di oggi, però, è venuta fuori un’altra possibile tresca. Ci riferiamo a quella presunta tra il cantante NDG e la ballerina Rita Pompili.

Durante l’esibizione di lei, infatti, NDG si è mostrato molto euforico. Alla fine, poi, si è alzato in piedi dal suo banco per applaudirla. Maria De Filippi, che si è accorta subito di questo fatto, ha chiesto all’allievo come mai avesse compiuto tale gesto. Il ragazzo si è imbarazzato e si è giustificato sostenendo che Rita lo ha emozionato e che lui ha una grande passione per il ballo e da piccolo ha anche praticato questa disciplina.

La conduttrice di Amici 22, quindi, si è chiesta come i due potessero conoscersi dato che erano tutti in quarantena. A quanto pare, infatti, non possibilità che ballerini e cantanti si potessero incrociare. NDG, però, ha risposto in maniera molto vaga e il momento è stato alleggerito ancora di più dagli ospiti Pio e Amedeo. I comici, infatti, hanno ipotizzato un flirt in corso. Quando, poi, Rita ha conquistato la maglia grazie alla Celentano, loro due l’hanno abbracciate e simpaticamente le hanno chiesto di tenerli informati sugli sviluppi.

Vedremo che cosa accadrà nelle prossime puntate del talent. Non esiteremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. Le repliche sono disponibili su Mediaset Infinity.

