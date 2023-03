NEWS

Il ritorno di Giulia Pauselli ad Amici 22

Serata piena di eventi quella del Serale di Amici 22. Tra gli eliminati abbiamo visto Megan e poi NDG, il quale ha perso al ballottaggio contro Federica. Uno sguardo attento, inoltre, ha potuto notare il ritorno di Talisa nel gruppo dei professionisti del talent. La ballerina, infatti, è stata allieva nella diciannovesima edizione e in questi anni ha lavorato anche come Velina di Striscia la Notizia.

Ma gli spettatori sono rimasti stupiti da un ritorno in particolare, ovvero quello di Giulia Pauselli. La ballerina, infatti, nel maggio del 2022 aveva lasciato la scuola per dedicarsi alla sua maternità. Qui di seguito vi lasciamo un estratto del suo lungo discorso:

“Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni… Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena…non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la “mia tana”. Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa. Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto “nel mondo”.

Mi mancherà tutto di questo posto, anche le difficoltà ed i giorni più pesanti sicura che forse un giorno tornerò più forte di prima che la mia nuova vita da mamma potrà darmi una carica ed una risposta diversa a qualsiasi complessità troverò nella vita e sul posto di lavoro”.

Giulia, poi, nel mese di agosto ha partorito e, del tutto a sorpresa, ha fatto la sua apparizione di nuovo nello studio di Amici 22 ieri sera. Qualcuno sul web l’ha criticata, sostenendo: “Ma sbaglio o Giulia la professionista ha fatto un mezzo disastro?”. La Pauselli Ha dimostrato una coreografia che avrebbero poi dovuto eseguire gli allievi e altri utenti hanno commentato: “L’hanno umiliata”, “lo stanno facendo meglio di lei”. A fine serata, però, ha ringraziato i sui follower su Instagram con le seguenti parole:

“Non ho detto niente perché sapevo che non sarebbe andata come volevo. Avevo tanta paura di tornare sul palco, ma prima o poi avrei dovuto ricominciare. E così ho rotto il ghiaccio. Grazie dell’affetto. Spero di recuperare sempre di più”.

Ma Giulia Pauselli che ha partorito praticamente ora ed è più in forma di quanto sarò mai io nella mia vita? #amici22 — Daninseries (@Daninseries) March 18, 2023

Dalla sua parte, inoltre, troviamo una buona fetta di pubblico che la sostiene e la invidia per la sua capacità di essersi rimessa in forma così velocemente dopo il parto. Qui sopra ne portiamo un esempio. Seguiteci per tante altre news su Amici 22 e non soltanto.