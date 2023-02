NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2023

Amici 22

Jore parla dopo aver lasciato Amici 22

Pochi giorni fa come sappiamo Jore ha deciso di lasciare ufficialmente la scuola di Amici 22, a poche settimane dall’inizio del Serale. Inizialmente tuttavia si è solo parlato di “problemi personali”, e non è stato spiegato come mai il giovane cantante abbia deciso di interrompere il suo percorso. Poche ore fa però Jore è tornato sui social e con un lungo post ha rivelato il vero motivo che l’ha portato a lasciare la scuola e il talent show. Queste le sue dichiarazioni:

“Speravo che questo momento arrivasse il più tardi possibile ma il mio percorso ad Amici purtroppo termina qui. Ho iniziato questo viaggio portandomi addosso problemi e questioni irrisolte alle quali ho cercato di non pensare fin dall’inizio. Purtroppo non ci sono riuscito. Non solo questi problemi non mi hanno permesso di essere totalmente sereno e concentrato ma hanno cominciato a creare in me un malessere fisico che mi ha portato a non essere nelle condizioni di poter fare quello che amo di più, cantare. Abbraccio virtualmente tutti i ragazzi che proseguono questo percorso. Sono nate delle bellissime amicizie, continuerò a seguirvi e a tifare per voi”.

Ma non solo. A quel punto Jore ha voluto ringraziare Amici 22, Maria De Filippi e Rudy Zerbi, che per primo ha creduto in lui e nel suo talento:

“Voglio ringraziare Amici e tutte le persone che nei vari ruoli ho avuto modo di conoscere. Ringrazio in modo particolare Maria per avermi dato questa splendida opportunità, per avermi sostenuto e capito. Grazie a Rudy per aver creduto in me e cercato di stimolarmi a dare il meglio, a non aver paura di mostrare me stesso senza barriere o muri da abbattere. Ci proverò con tutta la forza che ho. Mi dispiace, di tutto e tanto. Vi voglio bene”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Jore, che senza dubbio anche dopo Amici 22 avrà modo di proseguire la sua carriera nel mondo della musica.