Nicolò Figini | 2 Aprile 2023

Amici 22

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, nella terza puntata del Serale hanno ballato sulle note di “Crazy in Love”. Il video

Cuccarini ed Emanuel Lo nella terza puntata di Amici 22

Ieri sera abbiamo assistito alla terza puntata del Serale di Amici 22 e ne abbiamo viste di tutti i colori. Cristiano Malgioglio, per esempio, ne ha combinata un’altra delle sue e ha fatto divertire il pubblico quando si è accorto di aver rotto il tablet che doveva usare per votare. In seguito la gara è stata davvero senza esclusione di colpi e alla fine Samu ha dovuto abbandonare la scuola tra le lacrime:

“Sono grato di essere qui, non ho rimpianti. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono cresciuto tanto, ho appreso tante cose. Continuerò a seguire i miei sogni. Ho imparato da tutti, siete pazzeschi, grazie per avermi sopportato, quando rompevo le pa**e. Non vi dimenticherò mai, è l’esperienza più importante della mia vita. Cerchiamo di collezionarle altre tutti. Ce lo meritiamo”.

Nel mentre, però, si è svolto il guanto di sfida tra i professori di Amici 22. Raimondo Todaro e Arisa hanno ballato sulle note di “Mambo italiano“, mentre Rudy Zerbi e Alessandra Celentano prima si sono travestiti da pulcini e poi hanno impersonato Paola e Chiara intonando “Furore“. A scaldare il pubblico è stata la coppia formata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che hanno danzato sulla canzone “Crazy in Love” di Beyoncé e Jay-Z. Qui sotto possiamo vedere il video.

Sul web gli spettatori di Amici 22 sono rimasti molto colpiti della bravura di Lorella e dal fisico molto prestante di Emanuel. Voi che cose ne avete pensato? Vi sono piaciuti oppure no? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.