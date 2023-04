NEWS

Nicolò Figini | 2 Aprile 2023

Amici 22

Samu, dopo la sua eliminazione ad Amici, è pronto per andare in tour con Giuseppe Fiorello e presentare “Stranizza D’amuri”

Samu insieme a Giuseppe Fiorello

Samu, il cui nome completo è Samuele Segreto, è stato uno dei protagonisti più amati della corrente edizione di Amici. Purtroppo nella terza puntata del Serale il suo percorso si è chiuso a causa di un’eliminazione. Il giovane ballerino si è detto felice e soddisfatto di tutto quello che ha imparato durante la permanenza nella scuola. Non solo grazie ai professori e ai coach, ma anche per merito dei suoi compagni di viaggio:

“Sono grato di essere qui, non ho rimpianti. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono cresciuto tanto, ho appreso tante cose. Continuerò a seguire i miei sogni. Ho imparato da tutti, siete pazzeschi, grazie per avermi sopportato, quando rompevo le pa**e. Non vi dimenticherò mai, è l’esperienza più importante della mia vita. Cerchiamo di collezionarle altre tutti. Ce lo meritiamo”.

Adesso, quindi, messa da parte l’esperienza ad Amici 22 Samu può concentrarsi su un altro aspetto della sua vita, ovvero la recitazione. Nel corso del tempo è apparso in diverse pellicole e fiction Mediaset. Di recente, invece, ha collaborato con Giuseppe Fiorello per il film “Stranizza D’amuri“, in cui interpreta un ragazzo innamorato di un coetaneo del suo stesso sesso.

In queste ore il regista, Beppe Fiorello, ha condiviso un post su Instagram in cui viene mostrata la videochiamata che ha fatto ieri sera con l’ex allievo di Amici. Nella descrizione si legge:

“Vi annunciamo che continueremo il tour dei cinema, nelle prossime tappe verrà con noi anche Samu a salutarvi nelle sale. Ben tornato amico carissimo, sei stato grande ad Amici, sei un talento e un ballerino pazzesco, ora goditi anche il successo del tuo film e l’affetto del pubblico che lo sta amando! Ti vogliamo tanto bene!”.

Seguiteci per non perdervi tante altre news.