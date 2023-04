NEWS

Nicolò Figini | 2 Aprile 2023

Amici 22

La terza puntata del Serale di Amici 22 ha visto come terzo eliminato Samu

Questa sera si è conclusa la terza puntata del Serale di Amici 22 e a uscire è stato Samu. Abbiamo visto tante sfide tra gli allievi. La prima manche ha visto scontrarsi la squadra di Raimondo Todaro e Arisa contro quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Alla fine a rischio eliminazione è finito Wax, il quale ha perso il ballottaggio contro Federica e Alessio.

A seguire, quindi, Zerbi e Celentano hanno sfidato Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Quest’ultima coppia perde e al ballottaggio vanno Maddalena, Angelina e Samu, il quale perde e va a rischio eliminazione. La terza manche, però, viene vinta da Lorella ed Emanuel. Ad andare al ballottaggio sono Aaron, Isobel e Ramon, ed è proprio lui a doversi battere per rimanere dentro la scuola.

A questo punto il ballottaggio finale prevede una sfida tra Wax, Samu e Ramon. Questi si sono sfidati in un primo turno, il quale ha decretato che a salvarsi sarebbe stato il ballerino della Celentano. Dopo una seconda sfida, quindi, i giudici hanno dovuto scegliere chi eliminare definitivamente e la scelta è ricaduta su Samu, come riferito da Maria una volta che gli allievi sono tornati in casetta.

