NEWS

Nicolò Figini | 15 Giugno 2023

Uomini e donne

Il presunto motivo della separazione tra gli ex di Uomini e Donne

Nella giornata di ieri è stata pubblicata un’intervista di Fabio Mantovani, il quale ha parlato della fine del matrimonio con Isabella Ricci dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne. I due si sono sposati a Pescantina, in provincia di Verona, nel maggio dello scorso anno e dopo poco più di un anno hanno deciso di lasciarsi.

Fabio ha rivelato di essere dispiaciuto per la situazione e che non tornerà nel programma perché ormai quella trasmissione la collegherà per sempre solo a Isabella:

“Sono cose che succedono, purtroppo. Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto. Sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente.

No, quel programma per me è Isabella. Tutti nella redazione e nello studio sono stati nei miei confronti magnifici. Mi hanno accolto con affetto. Ma io ero andato per Isa e senza non ha senso tornare”.

A parlare per prima, tuttavia, era stata proprio l’ex Dama di Uomini e Donne, la quale aveva affermato di essersi separata legalmente il 6 giugno: “Quando è troppo bello per essere vero, non è vero“. A collegarsi a tale frase è un’indiscrezione rilasciata in queste ore da Amedeo Venza su Instagram. L’influencer, infatti, ha scritto quello che dovrebbe esser il motivo della fine del matrimonio:

“Dietro alla separazione c’è un motivo particolare. Fabio avrebbe nascosto a Isabella situazioni riguardanti il suo passato”.

Per il momento non sappiamo altro. Aspettiamo di capire se Isabella o Fabio entreranno dei dettagli nel prossimo futuro. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.