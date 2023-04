NEWS

Nicolò Figini | 7 Aprile 2023

Amici 22

La famiglia Mihajlovic ad Amici 22

Ieri sera sono avvenute le registrazioni della quarta puntata del Serale di Amici 22. Tante le sorprese a cui assisteremo nella serata di sabato 8 aprile 2023, come per esempio il ballottaggio finale tra Angelina, Alessio e Mattia. Ad oggi, purtroppo, non conosciamo ancora l’identità esatta dell’eliminato definitivo, dovremo attendere ancora un po’ di tempo. Tuttavia siamo a conoscenza di varie news e vari gossip sull’appuntamento.

Tra gli eventi più degni di nota possiamo citare l’esibizione di Giuseppe Gioffrè e Alessandra Celentano. Il ballerino professionista, infatti, ha detto a Maria quanto gli mancasse il palco e lei gli ha dato l’opportunità di esibirsi con la maestra.

Alessio, in seguito, ha fatto un piccolo discorso dovuto alla paura di uscire dal talent. Ha affermato che non si sarebbe mai aspettato di arrivare a questo punto e che per lui è stato un vero onore poter ballare su in una trasmissione così importante. Ma le notizie su Amici 22 non finiscono qui.

Pare, infatti, che tra il pubblico non ci fossero solamente delle persone comuni. Seduti sulle gradinate sembra che fossero presenti anche alcuni membri della famiglia Mihajlović, parenti del compianto Sinisa, calciatore e allenatore scomparso a causa di una brutta malattia a dicembre dello scorso anno.

Adesso non ci resta che attendere di vedere la puntata per scoprire chi sarà l’eliminato e tutte le performance degli studenti. In questo articolo non vi faremo ulteriori spoiler. Se volete saperne di più su ciò che è accaduto nel corso delle registrazioni potete cliccare QUI. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.