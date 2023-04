NEWS

Nicolò Figini | 7 Aprile 2023

Giovanni Conversano viene portato in tribunale dalla sua ex fidanzata Serena Enardu. Tutte le news

Prima di entrare nel merito della questione giudiziaria facciamo un passo indietro e ripercorriamo la storia d’amore tra Serena Enardu e Giovanni Conversano. I due si sono conosciuti nel programma Uomini e Donne tra il 2007 e il 2008. Lei era la tronista, mentre lui era andato lì per corteggiarla.

All’epoca, a causa di alcune segnalazioni su Giovanni, la Enardu aveva deciso di abbandonare il trono e uscire da sola dal dating show. Tempo dopo, però, Conversano è stato scelto come tronista e a sorpresa Serena è tornata in trasmissione per riprendersi l’uomo che amava.

Finalmente Serena Enardu e Giovanni diventano una coppia e decidono di andare a convivere a Quartu Sant’Elena. Nel 2009 è stato tempo della prima crisi rientrata dopo poche settimane. L’addio definitivo, tuttavia, è avvenuto a distanza di due anni dal loro fidanzamento a causa di alcuni presunti tradimenti da parte di Conversano.

Ad oggi, purtroppo, le loro vite viaggiano su binari opposti e questo lo prova anche il fatto che Serena ha deciso di portare in tribunale l’ex fidanzato. A riportare la notizia ci ha pensato anche il profilo Instagram Pipol Gossip:

“Il 9 settembre del 2019, a distanza di anni dalla fine della loro relazione, Giovanni Conversano aveva riparlato dell’ex fidanzata Serena Enardu, pubblicando poi anche un video su Instagram. Dichiarazioni che l’ex tronista ha ritenuto offensive e diffamatorie, tanto da presentare una querela in Procura a Cagliari”.

Al momento non sappiamo ancora quando avrà inizio il processo. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Seguiteci per tante altre news. Noi di Novella 2000 siamo sempre disponibili per qualsiasi rettifica da parte dei diretti interessati.