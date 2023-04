NEWS

Nicolò Figini | 1 Aprile 2023

Amici 22

La caduta di Cristiano Malgioglio ad Amici 22

All’interno della terza puntata del Serale di Amici 22 ne sono successe di tutti i colori. Le tre manche si sono chiuse tutte con un potenziale eliminato, il quale è finito dritto al ballottaggio. Vedremo come se la caveranno i concorrenti. Prima, però, c’è stato un attimo di pausa grazie al guanto di sfida dei professori. Per poi riprendere con la sfida al cardiopalma. Ma cos’è successo a Cristiano Malgioglio?

Il paroliere non ha solo rotto un tablet, ma quasi al termine della terza manche il giudice stava commentando l’esibizione che aveva appena visto. Come alcune volte capita, però, a un certo punto ha divagato parlando del suo amico Sam Ryder, cantante inglese che l’hanno scorso è arrivato secondo all’Eurovision Song Contest:

“Maria me lo fai salutare? Perché lui è a Roma, è di passaggio. Lui è un cantante inglese, un cantante straordinario. Quello con i capelli lunghi, tu lo conosci, no? Hi Sam, I’m very happy. I’m here”.

Come possiamo vedere dal video qui sotto, mentre stava ridendo per quanto appena affermato, Cristiano Malgioglio è scivolato dalla sua poltrona finendo per terra: “Sono scivolato con il velluto, Maria. Il femore però è a posto, grazie a Dio”. Gioffrè e Michele Bravi si sono alzati per aiutarlo subito.

non smetterò mai di ringraziare maria per averci donato questa nuova giuria ma soprattutto per aver scelto malgioglio perché davvero solo lui può tutto ciò #Amici22pic.twitter.com/YB5XRKPfUD — ✨una bimba di zia Mara e adesso che famo? ✨ (@bimbadiziamara) April 1, 2023

Vi continueremo a tenere aggiornati fino alla fine della puntata, ovvero quando scopriremo chi sarà l’eliminato del terzo appuntamento con il Serale di Amici 22. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news. Per recuperare la puntata completa, invece, potete accedere alla piattaforma streaming Mediaset Infinity.