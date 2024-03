Amici 23, gli allievi ammessi al Serale si scatenano sulle note di “Tuta Gold” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Marzo 2024

Amici 23

Oggi pomeriggio gli allievi di Amici 23 che hanno ottenuto la maglia per il Serale hanno ballato sulle note di “Tuta Gold“.

“Tuta Gold” ballato dagli allievi di Amici 23

Ad Amici 23, nella puntata del 3 marzo 2024, gli spettatori hanno visto il ritorno di Emma Marrone come ospite nel talent con la canzone “Apnea“. Il pubblico in studio si è messo a ballare e anche i fan sui social hanno commentato con grande entusiasmo.

Successivamente c’è stato un momento di gelosia per Petit quando Marisol, nel corso di una coreografia, ha toccato i capelli di Nicholas ma Maria De Filippi è intervenuta per calmare le acque. E a un certo punto a due allievi sono state assegnate le maglie de Serale: a Sofia e Nicholas. La prima ha ricevuto la notizia da Emanuel Lo:

“Da quando sei entrata ci sono state tante cose che mi hai dato. Sei un talento bellissimo, che io sono stato super orgoglioso di portare qui, anche grazie a Maria e a questa scuola. La maglia te la volevo dare dal primo giorno e te la do oggi”.

Per festeggiare tutti coloro che sono in questo momento al Serale di Amici 23 si sono messi al centro dello studio per danzare sulle note di “Tuta Gold” di Mahmood. Tra loro sono arrivati anche Rudy Zerbi insieme ad Alessandra Celentano e tutto il pubblico è andato in visibilio. “E andiamo“, ha urlato con entusiasmi il professore di canto.

Il brano di Mahmood ha spopolato in tutto il mondo, scalando le classifiche in Italia e anche all’estero arrivando fino agli Stati Uniti. Il fatto che sia stato ballato ad Amici è un’ulteriore prova che ha fatto breccia anche nel cuore della conduttrice.