Spettacolo

Nicolò Figini | 3 Marzo 2024

Barbara d'Urso

Barbara d’Urso tornerà con una nuova stagione della “Dottoressa Giò“, fiction di cui è stata protagonista per diverse anni? Ecco le parole della conduttrice durante l’intervista a Domenica In e la gaffe hot di Mara Venier.

La gaffe hot di Mara Venier sulla Dottoressa Giò

Durante la puntata di questo pomeriggio di Domenica In Barbara d’Urso ha toccato vari argomenti, come l’ex compagno e l’amore per i suoi figli. In seguito ha parlato anche del doloroso e inaspettato addio a Mediaset:

“Sono stata 23 anni a Mediaset, ero molto felice e stavo In diretta tutti i giorni. Io ci sono sempre stata, mattina, pomeriggio e sera. Anche durante il Covid ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani e ho dato la vita. Il modo in cui sono stata strappata senza che nessuno mi spiegasse perché…“.

Barbara d’Urso non è riuscita nemmeno a trattenere le lacrime, ma ci sono stati momenti di svago come quando ha fatto il suo iconico saluto per la prima volta in diretta su Rai 1. A un certo punto Mara Venier, parlando di fiction, le ha chiesto se la “Dottoressa Giò” potrebbe tornare in onda.

La d’Urso è stata la protagonista indiscussa della serie TV Mediaset tra il 1997 e il 1998, per poi tornare con la terza stagione nel 2019. Mara ha quindi chiesto se è in programma un nuovo ciclo di episodi e Barbara ha esclamato: “La Dottoressa Giò è nel mio cuore. Ehm… Sì, magari in un altro luogo o lago. Chi vuole capire capisca“. Come a suggerire che lei stessa potrebbe tornare a recitare in un ruolo simile ma con un titolo diverso.

Mara Venier ha provato a suggerire alcune idee: “La chiamiamo… La dottoressa cock… Come l’uovo alla coque“. Entrambe si sono messe a ridere per la gaffe, in quanto la pronuncia delle due parole è uguale anche se una è in inglese e una in francese. “Questo è il momento della stupidera“, ha esclamato Mara continuando a sorridere.