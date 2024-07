Anche le scarpe scelte da Cecilia Rodriguez per le nozze avevano una dedica segreta per il marito Ignazio Moser

Sono ormai trascorsi alcuni giorni da quando Cecilia Rodriguez ha sposato Ignazio Moser. In queste ore sui social la showgirl ha così mostrato un dettaglio delle scarpe indossate il giorno delle nozze, che contenevano una dedica segreta per suo marito.

La dedica di Cecilia Rodriguez per Ignazio Moser

Lo scorso 30 giugno, dopo più di 7 anni di amore, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono finalmente uniti in matrimonio. La cerimonia si è svolta in una bellissima villa in Toscana, ovviamente alla presenza di familiari e amici. I momenti più speciali delle nozze sono anche stati condivisi sui social e non sono mancate le emozioni. In particolare a far commuovere il web è stata Belen Rodriguez, che alla vista di sua sorella che avanzava verso l’altare in abito da sposa non è riuscita a trattenere le lacrime ed è così scoppiata a piangere.

Nel mentre i neo sposi hanno fatto sapere che al momento non partiranno per la luna di miele. Cecilia e Ignazio infatti hanno deciso di rimandare il viaggio di nozze al prossimo ottobre, quando festeggeranno il loro ottavo anniversario. La coppia nel mentre sta anche già pensando di allargare la famiglia. Proprio la Rodriguez alle pagine di Chi ha rivelato: “Abbiamo dedicato mesi al progetto del matrimonio. Adesso abbiamo fatto questo step ci mettiamo al lavoro per il prossimo”.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha fatto emozionare il web. Come abbiamo visto, il vestito da sposa di Cecilia Rodriguez conteneva una dedica per Ignazio Moser. Sul velo è stata infatti ricamata la frase di una celebre canzone di Biagio Antonacci, che recita: “Quanta vita c’è in questa vita insieme a te”. In queste ore nel mentre la sorella di Belen sui social ha mostrato più da vicino le scarpe indossate il giorno delle nozze, che contengono a loro volta una dedica segreta per Ignazio. Sul fondo della scarpa sinistra c’è la stessa frase ricamata sul velo. Sotto la scarpa destra si legge invece: “C + I 30/06/2024”.

Non resta dunque che rinnovare i nostri auguri a Cecilia e Ignazio, che finalmente sono moglie e marito.