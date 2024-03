Nicholas e Giovanni chiudono i rapporti dopo la lite, Maria De Filippi interviene in diretta

Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Marzo 2024

Amici 23

A distanza di alcuni giorni si è tornati a parlare dello scontro avvenuto tra Giovanni e Nicholas durante una puntata del daytime. Maria De Filippi è intervenuta nel corso del primo appuntamento del Serale.

L’intervento di Maria De Filippi

Qualche giorno fa, durante una delle puntate del daytime di Amici 23, il pubblico a casa ha potuto ascoltare una frase infelice che Giovanni ha rivolto alle spalle di Nicholas dopo aver ricevuto un guanto di sfida. Parlando con Lil Jolie ha esclamato: “Se perdiamo ma lo faccio ca**re sotto con il suo stile, allora gli facciamo fare anche una bella figura di me*da“. Ed è proprio di tutto ciò che si è parlato al Serale davanti a Maria De Filippi.

Nel momento in cui Emanuel Lo e Raimondo Todaro stavano presentato il guanto di sfida, è scoppiata una discussione. Il giovane ballerino di latino americano ha voluto prendere la parola per scusarsi ancora una volta:

“Io volevo solo dire che ho chiesto scusa, ho detto a Nic che ero preso dal momento ed è stata una reazione istintiva. Lui sa benissimo che non è vero, non ho mai fatto queste cose ed era un modo brutto per caricarmi”.

A questo punto è intervenuta Maria De Filippi chiedendo se si fossero chiariti e alla risposta negativa è rimasta stupita: “Ah non vi parlate?“. “No, a lui non è andata giù e ora non mi parla“, ha risposto Giovanni mentre Nicholas ascoltava in silenzio. La conduttrice ha però notato la difficoltà dell’allievo e lo ha tranquillizzato: “Calmo, adesso concentrati su quello che devi fare, ok?“.

Poi si è passati alla sfida che è stata vinta proprio da Nicholas. Per ora non sappiamo che cosa accadrà e se i due ballerini riusciranno ad appianare questa tensione che si è creata tra loro. Ovviamente speriamo tutti che possano tornare uniti come non molto tempo fa.