NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Marzo 2024

Amici 23

A distanza di poche settimane dalla partenza del Serale di Amici 23, giunge voce che Anbeta Toromani, ex allieva del talent show, potrebbe essere tra i giudici della fase finale.

Anbeta giudice del Serale di Amici 23?

Ci siamo! Il prossimo 23 marzo, in prima serata su Canale 5, parte ufficialmente il Serale di Amici 23. Solo ieri pomeriggio si è svolta l’ultima registrazione del pomeridiano, che vedremo in tv domenica 10 marzo, e in studio ovviamente non sono mancate le emozioni. Abbiamo infatti scoperto, grazie alle anticipazioni, chi sono i 15 allievi che accedono alla fase finale del talent show di Maria De Filippi e chi invece sono stati i due eliminati. Ma non solo. In studio abbiamo anche scoperto la formazione delle tre squadre e chi è il direttore artistico. Adesso come se non bastasse giunge una nuova indiscrezione che sta già facendo discutere il web.

Attualmente infatti non sappiamo ancora chi saranno i tre giudici del Serale, tuttavia in rete circolano già diverse voci di corridoio. Solo di recente Cristiano Malgioglio ha fatto sapere che tornerà a ricoprire il suo ruolo, ma a oggi da parte della produzione del programma non è ancora giunta alcuna conferma in merito.

Poco fa così a sganciare una bomba è stato Amedeo Venza. Secondo il noto influencer infatti tra i giudici del Serale di Amici 23 potrebbe esserci nientemeno che Anbeta Toromani, ex storica allieva del talent show di Maria De Filippi. Pare dunque che la ballerina quest’anno possa tornare all’interno del programma con un ruolo inedito e di certo già in molti stanno commentando la notizia sui social.

Solo nei prossimi giorni però la produzione annuncerà i nomi dei tre giudici del Serale, che avranno il compito di valutare tutte le performance dei cantanti e dei ballerini per tutte le puntate della fase finale.