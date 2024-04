Holden prima di tornare in Casetta va ad abbracciare una bimba: il retroscena tagliato

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Aprile 2024

Amici 23

In puntata ad Amici 23 Holden prima di fare ritorno in Casetta ha chiesto a Maria De Filippi di poter abbracciare una bimba speciale presente tra il pubblico. Il gesto non è passato inosservato agli occhi dei fan presenti in studio, anche se è stato tagliato dalla registrazione.

Holden abbraccia una bimba del pubblico

Puntata particolarmente intensa, tra musica e divertimento, questa sera ad Amici 23. Tra i concorrenti più commentati sui social c’è Holden, l’allievo del team Zerbi-Celentano (che durante il guanto prof sono stati uno spasso). Il cantante in questi mesi di messa in onda si è messo in gioco e presto, come ha promesso lui stesso, arriverà nuova musica.

Durante la serata Holden è stato mandato al ballottaggio e dunque a rischio eliminazione. Per sua fortuna l’artista è riuscito però a superare l’ostacolo e salvarsi per primo, mandando così al ballottaggio finale le sue due compagne Sofia e Martina (colei che tra l’altro a quanto pare cura i suoi outfit).

Ma c’è un altro aspetto della serata di Holden che non è passato inosservato ed è emerso proprio grazie alle anticipazioni di Amici 23 riportate da Super Guida TV e Amici News. Stando a quanto emerso, infatti, Holden prima di andare via pare abbia chiesto a Maria De Filippi di poter andare a salutare una bimba speciale, che ha poi abbracciato.

Il momento si è verificato quando la conduttrice del talent show ha congedato i cantanti e ballerini, invitandoli a tornare in Casetta. In ogni caso il momento non sia stato apertamente mostrato dalle telecamere. Ma è stato riportato da chi era presente in studio e ha fatto il giro dei social. I fan di Amici 23 hanno riconosciuto il gesto carino da parte di Holden e speravano tanto di poterlo vedere. Magari ci saranno altre occasioni!