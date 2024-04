Holden svela, per la gioia dei suoi fan, quando esce il suo nuovo inedito!

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Amici 23

Molti fan di Holden si sono spesso domandati come mai il cantante non ha ancora pubblicato il suo nuovo singolo, a differenza dei suoi compagni d’avventura di Amici 23. Ma ora potrebbe essere arrivata la risposta tanto attesa!

Holden, quando esce il singolo nuovo

Questa sera su Canale 5 è in onda la nuova puntata di Amici 23. Tra i cantanti ad avere ottenuto grande interessa dal pubblico è Holden. A oggi l’artista è stato l’unico a non aver pubblicato un nuovo singolo, a differenza dei suoi compagni che in queste ultime settimane hanno proposto delle altre note.

L’allievo di Rudy Zerbi fin dal suo ingresso nella scuola si è messo in risalto. Non solo per il suo carattere particolarmente schivo e riservato, ma anche per la sua musica. Dimmi che non è un addio, Nuvola, Solo stanotte sono i singoli fino a ora presentati, che hanno già ottenuto degli importanti riconoscimenti.

Il cantante in questi mesi si è molto impegnato per portare a termine nel migliore dei modi il suo percorso, nonostante le tante difficoltà. E spesso per questo Holden l’abbiamo visto molto poco durante i daytime, come si vociferava e poi confermato dalla stessa Maria De Filippi.

Come emerso dalle anticipazioni di Amici News e SuperGuida TV una fan presente tra il pubblico ha voluto sapere da Holden quando è prevista l’uscita del suo inedito. Ebbene pare sia arrivata una risposta. Il cantante infatti avrebbe commentato la richiesta della supporter con un “Arriva, arriva”.

Queste parole hanno quindi acceso ancor di più la curiosità dei fan, in trepidante attesa di poter ascoltare la sua canzone. Holden ci stupirà ancora una volta dopo i primi tre successi? Sicuramente il tanto lavoro fatto sarà ripagato con gli ascolti da parte di chi lo segue con grande affetto.