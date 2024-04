Zerbi travestito da Dracula bacia tutti! Ci prova anche con Giofrè, che scappa tra il pubblico (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Amici 23

In puntata ad Amici 23 Zerbi con un travestimento bacia tutti e ci prova anche con Giofrè, che però si nasconde tra il pubblico

Impossibile non ridere davanti a una scena simile! Ad Amici 23 durante il guanto prof Rudy Zerbi con il suo travestimento ha tentato di baciare tutti! Da Emanuel Lo a Michele Bravi a Cristiano Malgioglio. Quando però è arrivato da Giuseppe Giofrè quest’ultimo è scappato tra il pubblico.

Zerbi prova a baciare Giofrè, che si nasconde

Come emerso anche dalle anticipazioni di SuperGuida TV e Amici News non sono mancate tante risate durante la puntata di Amici 23. E a regalarcele, come spesso accade, è stato Rudy Zerbi durante il guanto di sfida. Il prof di canto con la sua collega si sono resi protagonisti di un simpatico episodio, che ha coinvolto anche Emanuel Lo e la giuria. Nello specifico Giuseppe Giofrè.

Quest’ultimo infatti pur di sfuggire all’insegnate di Amici 23 se l’è data a gambe levate ed è scappato tra il pubblico. Ma cosa è successo nel dettaglio? Durante il guanto tra prof, gli insegnanti si mettono in gioco con sfide sempre elaborate e mai banali.

Arrivato il turno di Rudy Zerbi e della maestra Alessandra Celentano, c’è stato il picco di divertimento! Lui ha indossato in panni di Frankenstein e Dracula, lei invece si è travestita da Samantha. Per fare show il prof di canto è scappato qua e là e ha baciato prima Emanuel Lo, poi Michele Bravi e successivamente Cristiano Malgioglio. Nel momento in cui poi si è diretto verso Giuseppe Giofrè è successo di tutto.

Zerbi e Cele hanno premesso di far parte di un altro campionato rispetto agli altri prof! ✈️ #Amici23 pic.twitter.com/j6jNl6oHnT — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 27, 2024

Il giudice infatti per evitare il bacio da Rudy Zerbi è scappato tra il pubblico e il siparietto ha scatenato le risate del pubblico, diventando virale e sempre molto commentato su Twitter. Inutile dire che questa scena si classifica sicuramente tra le più esilaranti di questa edizione del talent show.

Scommettiamo che Rudy Zerbi finirà nella classifica di Striscia La Notizia della rubrica, i Nuovi mostri!